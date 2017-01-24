Шляхтин: на встрече с группой IAAF поднимались вопросы восстановления РУСАДА

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вопросы восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обсуждались в ходе встречи министра спорта РФ Павла Колобкова с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Очередная встреча представителей ВФЛА с членами рабочей группы IAAF под руководством Руне Андерсена проходила в Москве 23-24 января. В ходе заседания обсуждались вопросы восстановления РУСАДА в составе международной организации. Колобков впервые принял участие в мероприятии.

"Встреча с новым министром спорта Российской Федерации Павлом Анатольевичем Колобковым было пожеланием рабочей группы IAAF, - отметил Шляхтин. - Они много лет знакомы с Руне Андерсеном. Павел Анатольевич был в совете учредителей WADA от России. В ходе встречи также обсуждались вопросы по восстановлению РУСАДА".

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года принял решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В период восстановления Британское антидопинговое агентство помогает РУСАДА осуществлять работу.