Шляхтин: на встрече с группой IAAF поднимались вопросы восстановления РУСАДА

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Москва передала оппозиции проект конституции Сирии, подготовленный специалистами РФПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вопросы восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обсуждались в ходе встречи министра спорта РФ Павла Колобкова с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Очередная встреча представителей ВФЛА с членами рабочей группы IAAF под руководством Руне Андерсена проходила в Москве 23-24 января. В ходе заседания обсуждались вопросы восстановления РУСАДА в составе международной организации. Колобков впервые принял участие в мероприятии.
"Встреча с новым министром спорта Российской Федерации Павлом Анатольевичем Колобковым было пожеланием рабочей группы IAAF, - отметил Шляхтин. - Они много лет знакомы с Руне Андерсеном. Павел Анатольевич был в совете учредителей WADA от России. В ходе встречи также обсуждались вопросы по восстановлению РУСАДА".
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года принял решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В период восстановления Британское антидопинговое агентство помогает РУСАДА осуществлять работу.