Шляхтин: IAAF в ближайшее время обозначит сроки допуска россиян к международным турнирам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время должна обозначить сроки допуска российских спортсменов к международным турнирам в статусе нейтральных атлетов. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала "Россия 24".

Очередная встреча членов рабочей группы IAAF с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) проходила в Москве 23-24 января. "Я проговорил этот вопрос с Анной Рикарди (член рабочей группы - прим. ТАСС), и мы ожидаем, что в ближайшее время нам дадут конкретный ответ, когда наши спортсмены получат конкретную информацию о своих выступлениях", - сказал Шляхтин.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов подали 11 российских легкоатлетов.

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF. Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок.