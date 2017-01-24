Шляхтин: IAAF в ближайшее время обозначит сроки допуска россиян к международным турнирам

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время должна обозначить сроки допуска российских спортсменов к международным турнирам в статусе нейтральных атлетов. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала "Россия 24".
Очередная встреча членов рабочей группы IAAF с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) проходила в Москве 23-24 января. "Я проговорил этот вопрос с Анной Рикарди (член рабочей группы - прим. ТАСС), и мы ожидаем, что в ближайшее время нам дадут конкретный ответ, когда наши спортсмены получат конкретную информацию о своих выступлениях", - сказал Шляхтин.
Ранее сообщалось, что заявки на участие в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов подали 11 российских легкоатлетов.
В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF. Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок.