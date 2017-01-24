ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на ближайшем совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) создать промежуточную дорожную карту в рамках процесса восстановления своего членства в IAAF. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Мы рассчитываем, что на ближайшем совете IAAF мы сможем создать промежуточную дорожную карту, которая позволит нам выйти из сложившейся ситуации", - сказал Шляхтин.

Президент ВФЛА рассказал, что задал вопрос главе рабочей группы IAAF Руне Андерсену, стоит ли надеяться на снятие санкций перед чемпионатом Европы в помещении, который пройдет в Белграде 3-5 марта. Рабочая группа IAAF на данный момент находится в Москве.

"Я не получил от него ни отрицательного, ни положительного ответа. Радует одно - был расширен состав рабочей группы. Во-вторых, те вопросы, которые долго были на повестке дня, были сняты. Это было очередным прорывом к тому, что федерацию все-таки нужно восстанавливать", - отметил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за многочисленных случаев положительных допинг-проб с участием российских легкоатлетов. Из-за этого они, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.