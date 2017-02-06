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IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданство

Спорт
6 февраля, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Рабочая группа организации вынесет свои предложения для новых правил в этом вопросе не позднее конца нынешнего года
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© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно запретила спортсменам менять спортивное гражданство. Соответствующее решение было принято на Совете IAAF, сообщается в пресс-релизе организации.

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В понедельник в Монако состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы организации. Одним из итогов заседания стал временный запрет на смену спортивного гражданства.

"Стало совершенно ясно, что постоянные смены спортивного гражданства, особенно легкоатлетами из Африки, являются абсолютно неприемлемыми. Этому должен быть положен конец", - заявил президент IAAF Себастьян Коу.

Рабочая группа вынесет свои предложения для новых правил в этом вопросе не позднее конца нынешнего года, но это не будет касаться 15 уже поданных заявок на смену спортивного гражданства.

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