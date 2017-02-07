ВФЛА ждет восстановления РУСАДА: отстранение легкоатлетов оставлено в силе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Международная ассоциация вынесла такое решение на основании доклада специальной рабочей группы IAAF, которая занимается восстановлением членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По итогам заседания на созванной пресс-конференции, глава рабочей группы Руне Андерсен сказал, что в отечественной легкой атлетике сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые пока не удовлетворяет критериям IAAF. В их числе недостаточное количество допинг-проверок легкоатлетов. Но более весомым аргументом является информация о том, что отстраненные тренеры продолжают работать, о чем указывал в своем блоге российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

Вместе с тем, Андерсен упомянул положительную динамику в работе, которую сейчас выполняет ВФЛА для своего восстановления. "После нашей встречи с президентом организации Дмитрием Шляхтиным в прошлом месяце могу отметить профессионализм и большую работу, которую проделывает российская сторона", - сказал Андерсен.

Ждать ответа осталось недолго

Полного восстановления, по словам Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года - к этому времени должно быть завершено восстановление и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, сборная России не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

Однако отечественные спортсмены имеют шанс соревноваться как на мировом первенстве, так и на других международных турнирах в качестве независимых легкоатлетов. Для этого, по словам главы рабочей группы, они должны соответствовать выдвинутым IAAF критериям. На данный момент IAAF получила 35 заявок для выступления под нейтральным флагом, в том числе от олимпийского чемпиона 2012 года в прыжках в высоту Ивана Ухова, бронзового призера Игр-2012 в прыжках в высоту Светланы Школиной и действующего чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова. Всем им предстоит дождаться ответа на свои заявки, чего ждать не так долго, как было сказано по итогам совета IAAF.

Пока же первым крупным турниром, на котором россияне могут выступить как независимые спортсмены, является чемпионат Европы в помещении в Белграде 3-5 марта.

"Подтверждено, что нашим спортсменам в этом статусе будет разрешено выступать на чемпионатах Европы и мира. Ну а дальше следуют все те же претензии по необходимости изменений нашей антидопинговой культуры, менталитету. Надо объединиться на основе жесткого противостояния применению запрещенных средств и дальше работать, создавать и развивать точки роста современной легкой атлетики. Да и в пример другим", - сказал ТАСС член совета IAAF Михаил Бутов, который также входит в президиум ВФЛА.

Членство отечественной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев положительных допинг-проб у российских спортсменов, из-за чего те впоследствии пропустили в 2016 году международные соревнования, включая Олимпийские игры.

IAAF остановила смену гражданства

Тем не менее, после заседания совета IAAF для России нашелся и позитивный итог. Было разрешено участвовать в международных соревнованиях отечественным легкоатлетам в возрасте до 15 лет. Первым крупным стартом для них будет Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет в венгерском Дьоре 22-30 июля. "Мы давно просили об этом рабочую группу, да и я писал на эту тему в совет. Это логичный и разумный шаг", - сказал Бутов.

Ассоциация также приняла решение временно заморозить смену легкоатлетами спортивного гражданства. Поводом стали участившиеся случаи смены гражданства африканскими спортсменами, которые со своей родины перебирались в страны, где легкая атлетика не так стремительно развивается. В итоге, те страны получали преимущество на крупных турнирах. Не позднее конца этого года рабочая группа IAAF вынесет свои предложения по новым правилам, но это уже не будет касаться 15 поданных заявок на смену спортивного гражданства.