Эфиопский бегун проведет минимум три года в тюрьме из-за употребления мельдония

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Эфиопский бегун на дальние дистанции Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме не менее трех лет из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом сообщил президент местной федерации легкой атлетики и известный в прошлом бегун Хайле Гебреселассие, слова которого приводит The Independent.

Ранее в Эфиопии был принят закон, который предусматривает от трех до пяти лет тюремного заключения для спортсменов за применения допинга. Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе 22-летнего атлета во внесоревновательный период.

"В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлет будет отправлен в тюрьму за употребление запрещенных веществ, мне страшно и грустно за него. Три года минимум, это очень суровое наказание. Многие обвиняют меня в этом, но закон принимало правительство", - сказал Гебреселассие.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.