Спортсменов могут лишить стипендии президента РФ на два года после наказания за допинг

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ разработало законопроект, согласно которому спортсмены, тренеры и иные специалисты сборных, уличенные в нарушении антидопинговых правил, должны лишаться стипендии президента РФ не только на срок дисквалификации, но и на два года с момента ее отбытия. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент спортсмены и тренеры, уличенные в нарушении антидопинговых правил, лишаются президентской стипендии только на время дисквалификации. Пока проводятся общественные обсуждения текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза.

Независимая комиссия WADA 9 ноября прошлого года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.

Позднее Госдума РФ приняла закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. В соответствии с ним наказание предусмотрено за "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте", а не для самих спортсменов, употребляющих запрещенные препараты.