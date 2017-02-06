Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спортсменов могут лишить стипендии президента РФ на два года после наказания за допинг

Спорт
6 февраля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
На данном этапе проводятся общественные обсуждения текста проекта и независимая антикоррупционная экспертиза
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ разработало законопроект, согласно которому спортсмены, тренеры и иные специалисты сборных, уличенные в нарушении антидопинговых правил, должны лишаться стипендии президента РФ не только на срок дисквалификации, но и на два года с момента ее отбытия. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Смотрите также
Павел Колобков
Министр спорта РФ убежден, что Россия справится с допинговыми проблемами

На данный момент спортсмены и тренеры, уличенные в нарушении антидопинговых правил, лишаются президентской стипендии только на время дисквалификации. Пока проводятся общественные обсуждения текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза.
Независимая комиссия WADA 9 ноября прошлого года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Смотрите также
Режиссер Брайан Фогель
Фильм "Икар" о допинге в России получил премию кинофестиваля Sundance

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.

Позднее Госдума РФ приняла закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. В соответствии с ним наказание предусмотрено за "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте", а не для самих спортсменов, употребляющих запрещенные препараты.

Смотрите также

МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
WADA не сомневается в итогах расследования Макларена, несмотря на "нестыковки" в докладе
Паралимпийцы РФ допущены 20 федерациями к участию в международных стартах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
4
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
Белоруссия ограничила поставки в РФ продукции одного из предприятий холдинга "Серволюкс"
7
ОБСЕ: обе стороны в Донбассе нарушают режим прекращения огня
Темы дня
Реклама