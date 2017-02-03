WADA не сомневается в итогах расследования Макларена, несмотря на "нестыковки" в докладе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сомневается в достоверности расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, несмотря на расхождения в тексте доклада, на которые указывают международные федерации. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) полностью оправдал 22 из 29 российских спортсменов, которые подозревались комиссией Макларена в нарушении антидопинговых правил за неимением доказательств. Также на расхождения в тексте доклада Макларена указывал и адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова - Кристоф Вишеманн.

В статье Би-би-си приводится письмо юристов WADA, в котором говорится о наличии некоторых расхождений по тексту доклада. "Наше внимание обратили на то, что есть некоторые расхождения в доказательной части доклада по спортсменам, которые могли быть причастны к манипуляциям с допинг- пробами, и в документах, размещенных на отдельном сайте. Технические неисправности привели к тому, что WADA было уведомлено о некорректных кодах спортсменов. Например, мы столкнулись с ситуацией, когда ссылка указывала на спортсмена Х, а должна была относиться к атлету Y".

WADA пояснило, что юристы продолжают работать с международными федерациями в части анализа доклада Макларена, но при этом уверено в достоверности сделанных выводов. "Целью недавней переписки (юристов - прим. ТАСС) была дача разъяснений относительно незначительных расхождений и несоответствий, которые были собраны и доведены до нашего сведения. Они связаны с опечатками в именах и числах, а технические неисправности работы сайта с документами были устранены. WADA сохраняет полную уверенность в обоснованности выводов, сделанных профессором Маклареном", - говорится в ответе организации.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.