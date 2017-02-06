МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена

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МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать подлинность письма на имя главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором содержится просьба представить доказательства причастности российских чиновников к "допинговому заговору". Об этом говорится в заявлении организации, предоставленном ТАСС.
В пятницу телеканал RT опубликовал письмо директора по вопросам этики и соответствия требованиям МОК на имя канадского профессора, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян.
"Мы не комментируем предполагаемые утечки документов, особенно в тех случаях, когда источник неясен. Как вы знаете, МОК создал две комиссии для координации действий в ответ на доклад Макларена. Они будут соблюдать процессуальные нормы, и дадут возможность заинтересованным лицам быть услышанными", - говорится в сообщении МОК.
Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.