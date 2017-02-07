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Более 400 человек войдут в состав делегации сборной России на ОИ-2018

Спорт
7 февраля, 11:51 дата обновления: 7 февраля, 12:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
На предыдущих зимних Играх, которые прошли в Сочи, сборную России представляли 225 спортсменов
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Российские спортсмены на церемонии открытия Игр в Сочи

Российские спортсмены на церемонии открытия Игр в Сочи

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Более 400 спортсменов, тренеров и специалистов, согласно предварительным данным, войдут в состав делегации сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков.

В конце января в Пхенчхане состоялась встреча представителей делегаций национальных сборных, на которой обсуждались организационные вопросы.

"Совместно с оргкомитетом Игр мы произвели предварительный подсчет состава нашей делегации. С учетом обслуживающего персонала, это чуть более 400 человек", - сказал Казиков.

На предыдущих зимних Играх, которые прошли в Сочи, сборную России представляли 225 спортсменов.

ОКР выбрал дома для проживания российских спортсменов

Для проживания олимпийцев было возведено две Олимпийские деревни: одна из них будет расположена в горном кластере (Пхенчхане), другая - равнинном (Канныне).

"Мы определились с местом проживания нашей делегации. И в равнинной, и в горной деревне спортсмены будут жить в отдельных домах. Единственное, в них мы будем занимать только часть этажей, поскольку состав нашей делегации не столь велик, чтобы заполнить дом полностью. Остальные этажи займут спортсмены других делегаций", - сказал Казиков.

"Фигуристы, хоккеисты, конькобежцы будут жить в Канныне, представители лыжных и горных дисциплин - в Пхенчхане. Расселение в обеих деревнях примерно одинаковое: однокомнатные и двухкомнатные номера. Комнаты достаточно просторные. В целом, с учетом опыта предыдущих Олимпийских игр, условия неплохие. Бывало и хуже", - добавил он.

В горном кластере будет проживать порядка 60 процентов спортсменов, остальные - в равнинной. Помимо прочего, ОКР решил вопрос дополнительного размещения членов делегации в гостиницах.

ОКР до старта Игр надо решить проблемы логистики и языкового барьера

Олимпийский комитет России при подготовке к Играм 2018 года столкнулся с проблемой организации транспорта для представителей национальной делегации и отсутствием необходимого числа волонтеров, которые бы помогали с переводом.

"Пока остается проблема с транспортом: местных водителей нет, в то время как нашим достаточно сложно ориентироваться на местных дорогах. Плюс есть языковые проблемы, поскольку английский язык знает не так много людей. Волонтеров, которые бы одновременно знали русский, корейский и английский, практически нет", - сказал Казиков.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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