Российская сноубордистка Логинова стала победителем Универсиады в биг-эйре

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Анастасия Логинова завоевала золотую медаль в дисциплине биг-эйр на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Спортсменка набрала 85,25 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Елена Костенко (83,75), тройку призеров замкнула полячка Катаржина Русин (81,25).

В мужских соревнованиях победу одержал российский сноубордист Михаил Матвеев, который набрал 94,75 балла. Второе место занял австралиец Джосс Макалпин (88,25), третьим стал чех Мартин Микушка (87,75).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко