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Российская сноубордистка Логинова стала победителем Универсиады в биг-эйре

Спорт
7 февраля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В мужских соревнованиях победил российский сноубордист Михаил Матвеев
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© AP Photo/Andy Wong

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Анастасия Логинова завоевала золотую медаль в дисциплине биг-эйр на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Спортсменка набрала 85,25 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Елена Костенко (83,75), тройку призеров замкнула полячка Катаржина Русин (81,25).

В мужских соревнованиях победу одержал российский сноубордист Михаил Матвеев, который набрал 94,75 балла. Второе место занял австралиец Джосс Макалпин (88,25), третьим стал чех Мартин Микушка (87,75).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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