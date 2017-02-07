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Российские фристайлистки заняли весь пьедестал в ски-кроссе на Универсиаде

Спорт
7 февраля, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В соревнованиях у мужчин серебро завоевал Кирилл Меренков
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анна Антонова победила в ски-кроссе на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Второе место заняла россиянка Майя Аверьянова, тройку призеров замкнула ее соотечественница Екатерина Мальцева.

В соревнованиях у мужчин в этой дисциплине победу одержал чешский спортсмен Иржи Чех. Второе место занял россиянин Кирилл Меренков, третье - швейцарец Энрико Фромм.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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