Российские фристайлистки заняли весь пьедестал в ски-кроссе на Универсиаде

Павел Лунгин назвал споры вокруг "Матильды" "нездоровой истерией"Культура 7 февраля, 13:04
Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"Армия и ОПК 7 февраля, 13:03
FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранениеСпорт 7 февраля, 13:02
Кураньи и Леманн вошли в состав сборной Германии по футболу на Кубок легендСпорт 7 февраля, 13:01
РУСАДА заявило, что прогресс в восстановлении организации в правах остается позитивнымСпорт 7 февраля, 12:55
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практикиАрмия и ОПК 7 февраля, 12:49
Чернышенко: Сочи благодаря опыту проведения ОИ-2014 готов принять событие любого уровняСпорт 7 февраля, 12:46
Футбольные клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные €742 млнСпорт 7 февраля, 12:38
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед ПутинымПолитика 7 февраля, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анна Антонова победила в ски-кроссе на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Второе место заняла россиянка Майя Аверьянова, тройку призеров замкнула ее соотечественница Екатерина Мальцева.
В соревнованиях у мужчин в этой дисциплине победу одержал чешский спортсмен Иржи Чех. Второе место занял россиянин Кирилл Меренков, третье - швейцарец Энрико Фромм.
Универсиада завершится 8 февраля.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко