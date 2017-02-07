Российские фристайлистки заняли весь пьедестал в ски-кроссе на Универсиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анна Антонова победила в ски-кроссе на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Второе место заняла россиянка Майя Аверьянова, тройку призеров замкнула ее соотечественница Екатерина Мальцева.

В соревнованиях у мужчин в этой дисциплине победу одержал чешский спортсмен Иржи Чех. Второе место занял россиянин Кирилл Меренков, третье - швейцарец Энрико Фромм.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко