Писарев назначен главным тренером нижегородского ФК "Олимпиец"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший тренер молодежной сборной России по футболу Николай Писарев возглавил нижегородский клуб "Олимпиец". Об этом сообщает пресс- служба команды.
"Новым главным тренером "Олимпийца" стал Николай Писарев, под его руководством наша команда 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках", - говорится в сообщении.
Ранее было объявлено об уходе Писарева с поста спортивного директора Российского футбольного союза (РФС).
"Олимпиец" выступает в зоне "Урал-Поволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).