Писарев назначен главным тренером нижегородского ФК "Олимпиец"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший тренер молодежной сборной России по футболу Николай Писарев возглавил нижегородский клуб "Олимпиец". Об этом сообщает пресс- служба команды.

"Новым главным тренером "Олимпийца" стал Николай Писарев, под его руководством наша команда 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках", - говорится в сообщении.

Ранее было объявлено об уходе Писарева с поста спортивного директора Российского футбольного союза (РФС).

"Олимпиец" выступает в зоне "Урал-Поволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).