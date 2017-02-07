Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Писарев назначен главным тренером нижегородского ФК "Олимпиец"

Спорт
7 февраля, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее тренер работал с молодежной сборной России и на посту спортивного директора РФС
Поделиться
Материал из 1 страницы
Николай Писарев

Николай Писарев

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший тренер молодежной сборной России по футболу Николай Писарев возглавил нижегородский клуб "Олимпиец". Об этом сообщает пресс- служба команды.

"Новым главным тренером "Олимпийца" стал Николай Писарев, под его руководством наша команда 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках", - говорится в сообщении.

Ранее было объявлено об уходе Писарева с поста спортивного директора Российского футбольного союза (РФС).

"Олимпиец" выступает в зоне "Урал-Поволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
4
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
5
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья
Темы дня
Реклама