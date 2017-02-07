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Полтавченко: Санкт-Петербург достоин звания столицы Олимпийских игр

Спорт
7 февраля, 17:07 дата обновления: 7 февраля, 17:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что правительство РФ готово поддержать предложение о проведении ОИ-2028 в Санкт-Петербурге
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

© Сергей Петров/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург достоин звания олимпийской столицы и сможет подготовиться к проведению Игр. Об этом сообщил ТАСС губернатор города Георгий Полтавченко, комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Козака о поддержке идеи проведения в Петербурге Олимпийских игр 2028 года.

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"Я хорошо помню, как Санкт-Петербург в середине 90-х претендовал на Олимпийские игры - 2004. Сейчас, как и тогда, у меня нет сомнений в том, что наш город достоин звания олимпийской столицы. Если кандидатуру Петербурга одобрит страна, Олимпийский комитет России, мы со своей стороны сделаем все, что от нас потребуется", - сказал Полтавченко. 

По его словам, в городе активно развивается инфраструктура. "На многие вопросы, которые в 1996-м году ставили члены оценочной комиссии Международного олимпийского комитета, Петербург уже ответил. 20 лет спустя мы стали совершенно другим мегаполисом, начиная от аэропорта и скоростных автомобильных магистралей до уже имеющихся современных игровых арен. На очереди - реализация инвестпроектов по строительству Дворца единоборств, Восточного скоростного радиуса, других интересных идей и замыслов", - сказал губернатор, отметив, что они будут реализованы независимо от возможности проведения Игр-2028.

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"Я уже говорил перед Олимпиадой в Сочи и повторю еще раз - рано или поздно в небе над Санкт-Петербургом обязательно зажжется чаша олимпийского огня", - заключил Полтавченко.

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака сообщал, что Правительство РФ готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге. В СМИ также сообщалось, что потенциальным претендентом на проведение Игр-2028 может стать Казань.

В предыдущие годы Полтавченко неоднократно заявлял о готовности принять в Петербурге Олимпийские игры - 2024 или последующих годов. По его словам, уже в 2014 году у Санкт-Петербурга было около 70% инфраструктуры, необходимой для проведения Олимпиады. Также в свое время уверенность в том, что Петербург станет местом проведения летних Олимпийских игр 2020-х годов заявляла прежний губернатор города Валентина Матвиенко. Первая попытка стать столицей летних Игр была предпринята еще в конце 90-х, когда Петербург проиграл Афинам в борьбе за право принять Олимпиаду-2004.

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