Внеочередной конгресс IBU обсудит изменения антидопинговых правил

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Внеочередной конгресс Международной федерации биатлона (IBU) пройдет в среду в австрийском Хохфильцене. На конгрессе могут быть внесены изменения в антидопинговые правила организации, а также обсужден вопрос проведения в Тюмени чемпионата мира 2021 года.

Решение провести внеочередной конгресс было принято на заседании исполнительного комитета IBU в конце января - в связи с требованием биатлонистов ужесточить борьбу с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

Замечания по вопросам допинга были переданы в юридический отдел IBU, который должен выработать соответствующие предложения. Они могут быть приняты уже на предстоящем конгрессе в Хохфильцене.

Конгресс пройдет за день до старта в Хохфильцене чемпионата мира. В состав сборной России включены Александр Логинов и Ирина Старых, которые отбыли дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. Их участие в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал первым для спортсменов после возвращения в спорт, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов. В их числе двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который выступает за ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил.

С большой долей вероятности конгресс IBU согласится с предложением сократить квоты для стран при многочисленных нарушениях антидопинговых правил и повысить штрафы, которые могут доходить до миллиона евро. Однако не стоит ожидать, что решения вступят в силу незамедлительно, что подчеркивает и президент IBU Андрес Бессеберг. Скорее всего, нововведения заработают со следующего сезона.

Угроза потерять ЧМ-2021

Что же касается предложения увеличить срок дисквалификации за допинговые нарушения, то IBU не имеет полномочий единолично принимать такие решения, поскольку в этом вопросе опирается на Кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) и действует в соответствии с нынешними нормами. Так что предложение отстранить спортсменов с допинговой историей от главных стартов, в том числе Логинова и Старых, вряд ли представляется возможным.

Куда сложнее обстоят дела с проведением в 2021 году в Тюмени чемпионата мира. WADA уже долгое время давит на IBU по поводу решения отдать России право принять столь крупный турнир на фоне громких допинговых скандалов, однако международная федерация пока стойко отбивается от подобных нападок.

Для переговоров с федерацией и сохранения в России чемпионата мира в Хохфильцен прибыл губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.