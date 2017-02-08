Пресс-аташе: о снятии "Луча-Энергии" с чемпионата ФНЛ речи не идет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владивостокский футбольный клуб "Луч-Энергия" остается должен игрокам и сотрудникам, однако речи о снятии с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не идет. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Андрей Вялков.

Во вторник в российских СМИ появилась информация, что руководство клуба рассматривает возможность снятия с чемпионата.

"Официально этот вопрос не поднимался. Администрация Приморского края выделила нам на этот сезон в районе 150 млн рублей бюджета, а если они деньги выделяют, значит, не планируют закрывать клуб. Единственное, у нас есть технические затруднения с получением денег: из-за долгов, оставшихся с прошлого года, мы не можем получить новый транш", - прокомментировал ситуацию Вялков.

"На данный момент перед всеми сотрудниками клубами, а также перед игроками команды есть задолженности за ноябрь, декабрь, январь, плюс долги по премиальным перед футболистами - за прошлый сезон и за текущий", - также сообщил он.

После 24 туров чемпионата ФНЛ "Луч-Энергия" занимает девятое место в турнирной таблице с 32 очками.