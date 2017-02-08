Тренер: российские лыжники были способны выиграть все 11 гонок Универсиады

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские лыжники на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате показали достойный результат, выиграв девять золотых медалей из 11 возможных, однако были способны победить во всех видах программы. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Галина Шлыкова.

"Мы максималисты, и я была бы очень довольна, если бы нашим лыжникам удалось выиграть 11 золотых медалей из 11 возможных, - сказала Шлыкова. - Нам противостояли очень серьезные соперники, в первую очередь хочу выделить сборную Казахстана, перед которой руководство ставило очень высокие задачи. Мы уступили им два золота, отчего немного расстроены, потому что могли выиграть и там, но выбрали неправильную тактику".

Следующая Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске. "Мы отлично понимаем, что на домашних Играх должны быть на высоте, и мы сделаем все, чтобы не подвести страну, - продолжила тренер. - Думаю, нам будет немного легче, так как будет более серьезный подход к отбору".

"Хотя к этим Играм мы тоже серьезно готовились и только накануне отъезда собрали команду. Если говорить непосредственно о спортсменах, то многие из них очень много сделали, чтобы попасть в команду, а на Универсиаде не смогли показать результат, к которому были готовы. Мы особенно рассчитывали на Ростовцева, Гонтаря, Васильеву, Нечаевскую, Давыденкову, и они нас не подвели", - отметила Шлыкова.

"Мы возвращаемся домой с прекрасным настроением, только те, кто остался без наград, конечно, немного грустят", - подытожила тренер сборной России.

Сборная России по лыжным гонкам на Универсиаде завоевала девять золотых, восемь серебряных и две бронзовых награды. Отечественным лыжникам не было равных в женской и мужской эстафетах, с медалями высшего достоинства вернутся домой Лилия Васильева, ставшая первой в индивидуальной гонке на 5 км и гонке на 15 км с масс-старта.

Золотыми медалистами также стали Анна Нечаевская (гонка преследования на 5 км), Мария Давыденкова (личный спринт), Валерий Гонтарь (индивидуальная гонка на 10 км), Дмитрий Ростовцев (гонка преследования на 10 км, гонка на 30 км с масс-старта). Серебро досталось Нечаевской (индивидуальная гонка на 5 км и гонка на 15 км с масс-старта), Васильевой (гонка преследования на 5 км и личный спринт), Ростовцеву (индивидуальная гонка на 10 км), Гонтарю (гонка преследования на 10 км, гонка на 30 км с масс-старта) и Владимиру Фролову (спринт); бронза - Егору Березину (спринт) и команде России в смешанном спринте.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко