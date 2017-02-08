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Тренер: российские лыжники были способны выиграть все 11 гонок Универсиады

Спорт
8 февраля, 15:09 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Сборная России по лыжным гонкам на Универсиаде завоевала девять золотых, восемь серебряных и две бронзовых награды
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© almaty2017.com

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские лыжники на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате показали достойный результат, выиграв девять золотых медалей из 11 возможных, однако были способны победить во всех видах программы. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Галина Шлыкова.

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"Мы максималисты, и я была бы очень довольна, если бы нашим лыжникам удалось выиграть 11 золотых медалей из 11 возможных, - сказала Шлыкова. - Нам противостояли очень серьезные соперники, в первую очередь хочу выделить сборную Казахстана, перед которой руководство ставило очень высокие задачи. Мы уступили им два золота, отчего немного расстроены, потому что могли выиграть и там, но выбрали неправильную тактику".

Следующая Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске. "Мы отлично понимаем, что на домашних Играх должны быть на высоте, и мы сделаем все, чтобы не подвести страну, - продолжила тренер. - Думаю, нам будет немного легче, так как будет более серьезный подход к отбору".

"Хотя к этим Играм мы тоже серьезно готовились и только накануне отъезда собрали команду. Если говорить непосредственно о спортсменах, то многие из них очень много сделали, чтобы попасть в команду, а на Универсиаде не смогли показать результат, к которому были готовы. Мы особенно рассчитывали на Ростовцева, Гонтаря, Васильеву, Нечаевскую, Давыденкову, и они нас не подвели", - отметила Шлыкова.

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"Мы возвращаемся домой с прекрасным настроением, только те, кто остался без наград, конечно, немного грустят", - подытожила тренер сборной России.

Сборная России по лыжным гонкам на Универсиаде завоевала девять золотых, восемь серебряных и две бронзовых награды. Отечественным лыжникам не было равных в женской и мужской эстафетах, с медалями высшего достоинства вернутся домой Лилия Васильева, ставшая первой в индивидуальной гонке на 5 км и гонке на 15 км с масс-старта.

Золотыми медалистами также стали Анна Нечаевская (гонка преследования на 5 км), Мария Давыденкова (личный спринт), Валерий Гонтарь (индивидуальная гонка на 10 км), Дмитрий Ростовцев (гонка преследования на 10 км, гонка на 30 км с масс-старта). Серебро досталось Нечаевской (индивидуальная гонка на 5 км и гонка на 15 км с масс-старта), Васильевой (гонка преследования на 5 км и личный спринт), Ростовцеву (индивидуальная гонка на 10 км), Гонтарю (гонка преследования на 10 км, гонка на 30 км с масс-старта) и Владимиру Фролову (спринт); бронза - Егору Березину (спринт) и команде России в смешанном спринте.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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