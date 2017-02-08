Эксперт: для Олимпиады Петербургу нужно приспособить всю инфраструктуру под паралимпийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург должен будет провести серьезную работу по приспособлению всей инфраструктуры для паралимпийцев, если получит право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Сейчас в городе нет даже достаточного количества площадок для тренировок таких спортсменов, сообщил ТАСС президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, руководитель регионального отделения Паралимпийского комитета России в Санкт-Петербурге Сергей Гутников.

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака сообщал, что правительство РФ готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге. В СМИ также сообщалось, что потенциальным претендентом на проведение Игр-2028 может стать Казань.

"Сложно, трудно, если город возьмет на себя такие обязательства, то мы должны эти обязательства выполнять, вся инфраструктура городская должна быть приспособлена к соревновательной паралимпийской деятельности", - сказал Гутников.

Он отметил, что город многое делает в вопросе доступности среды для инвалидов, однако впереди еще много работы. К примеру, сейчас не в каждом районе города есть площадки для тренировки таких спортсменов. "У нас 860 тыс. инвалидов, пятая часть населения города, они должны быть тоже в социуме ежедневно, быть активными гражданами города. Ездить в поликлинику, быть на концертах, не должны испытывать противоречий и трудностей", - подчеркнул он.

Многофункциональный комплекс

По словам Гутникова, сейчас в городе возводится многофункциональный спортивный комплекс, который соответствует международным стандартам, его должны построить к концу 2018 года.

"В нем мы сможем проводить соревнования по 13 видам спорта. Для нас это большое подспорье. Если мы его построим, то будем обладать таким комплексом, которым не обладает ни одна страна Европы", - сказал Гутников, добавив, что данный комплекс решит часть проблем для проведения Игр, однако одного объекта недостаточно.

Город готов к Олимпиаде с прошлого века

В предыдущие годы губернатор города Георгий Полтавченко неоднократно заявлял о готовности принять в Петербурге Олимпийские игры - 2024 или последующих годов. По его словам, уже в 2014 году у Санкт-Петербурга было около 70% инфраструктуры, необходимой для проведения Олимпиады.

Также в свое время уверенность в том, что Петербург станет местом проведения летних Олимпийских игр 2020-х годов, высказывала прежний губернатор города Валентина Матвиенко. Первая попытка стать столицей летних Игр была предпринята еще в конце 1990-х годов, когда Петербург проиграл Афинам в борьбе за право принять Олимпиаду-2004.