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Эксперт: для Олимпиады Петербургу нужно приспособить всю инфраструктуру под паралимпийцев

Спорт
8 февраля, 16:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, февраля. /ТАСС
президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников отметил, что город многое делает в вопросе доступности среды для инвалидов, однако впереди еще много работы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург должен будет провести серьезную работу по приспособлению всей инфраструктуры для паралимпийцев, если получит право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Сейчас в городе нет даже достаточного количества площадок для тренировок таких спортсменов, сообщил ТАСС президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, руководитель регионального отделения Паралимпийского комитета России в Санкт-Петербурге Сергей Гутников.

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака сообщал, что правительство РФ готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге. В СМИ также сообщалось, что потенциальным претендентом на проведение Игр-2028 может стать Казань.

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"Сложно, трудно, если город возьмет на себя такие обязательства, то мы должны эти обязательства выполнять, вся инфраструктура городская должна быть приспособлена к соревновательной паралимпийской деятельности", - сказал Гутников.

Он отметил, что город многое делает в вопросе доступности среды для инвалидов, однако впереди еще много работы. К примеру, сейчас не в каждом районе города есть площадки для тренировки таких спортсменов. "У нас 860 тыс. инвалидов, пятая часть населения города, они должны быть тоже в социуме ежедневно, быть активными гражданами города. Ездить в поликлинику, быть на концертах, не должны испытывать противоречий и трудностей", - подчеркнул он.

Многофункциональный комплекс

По словам Гутникова, сейчас в городе возводится многофункциональный спортивный комплекс, который соответствует международным стандартам, его должны построить к концу 2018 года.

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"В нем мы сможем проводить соревнования по 13 видам спорта. Для нас это большое подспорье. Если мы его построим, то будем обладать таким комплексом, которым не обладает ни одна страна Европы", - сказал Гутников, добавив, что данный комплекс решит часть проблем для проведения Игр, однако одного объекта недостаточно.

Город готов к Олимпиаде с прошлого века

В предыдущие годы губернатор города Георгий Полтавченко неоднократно заявлял о готовности принять в Петербурге Олимпийские игры - 2024 или последующих годов. По его словам, уже в 2014 году у Санкт-Петербурга было около 70% инфраструктуры, необходимой для проведения Олимпиады.

Также в свое время уверенность в том, что Петербург станет местом проведения летних Олимпийских игр 2020-х годов, высказывала прежний губернатор города Валентина Матвиенко. Первая попытка стать столицей летних Игр была предпринята еще в конце 1990-х годов, когда Петербург проиграл Афинам в борьбе за право принять Олимпиаду-2004.

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