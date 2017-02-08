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Баскетболисты "Зенита" проиграли "Летувосу Ритасу" в последнем матче топ-16 Кубка Европы

Спорт
8 февраля, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Петербургский клуб в 1/4 финала турнира сыграет с "Локомотивом-Кубанью"
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Баскетболисты "Зенита" Сергей Карасев

Баскетболисты "Зенита" Сергей Карасев

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл литовскому "Летувосу Ритасу" со счетом 84:86 в гостевом матче заключительного шестого тура стадии топ-16 Кубка Европы.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Сергей Карасев, в его активе 24 очка.

В турнирной таблице группы G петербуржцы заняли второе место, одержав три победы. "Зенит" пробился в четвертьфинал, где встретится с "Локомотивом-Кубанью".

Встречи 1/4 финала Еврокубка пройдут 28 февраля и 8 марта.

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