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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" занял первое место по числу проданных футболок в 2016 году. Об этом сообщает издание The Sun.
"Манчестер Юнайтед" продал в прошлом году 2 850 000 футболок, второе место по этому показателю занял испанский "Реал" (2 000 290 футболок), третье - другой испанский клуб "Барселона" (1 000 980).
Английская команда смогла занять первое место во многом благодаря переходам француза Поля Погба и шведа Златана Ибрагимовича, продажи футболок которых заняли соответственно третье и четвертое места. Лидером по этому показателю стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вторым - форвард "Реала" Криштиану Роналду.