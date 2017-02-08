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"Манчестер Юнайтед" занял первое место по числу проданных футболок в 2016 году

Спорт
8 февраля, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Английский клуб продал в прошлом году 2 850 000 футболок
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович

© EPA/TIM KEETON

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" занял первое место по числу проданных футболок в 2016 году. Об этом сообщает издание The Sun.

"Манчестер Юнайтед" продал в прошлом году 2 850 000 футболок, второе место по этому показателю занял испанский "Реал" (2 000 290 футболок), третье - другой испанский клуб "Барселона" (1 000 980).

Английская команда смогла занять первое место во многом благодаря переходам француза Поля Погба и шведа Златана Ибрагимовича, продажи футболок которых заняли соответственно третье и четвертое места. Лидером по этому показателю стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вторым - форвард "Реала" Криштиану Роналду.

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