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Определились все участники 1/4 финала баскетбольного Еврокубка

Спорт
9 февраля, 2:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В четвертьфинале Еврокубка "Локомотив-Кубань" сыграет против "Зенита", "Химки" против "Уникахи"
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Три российских клуба стали участниками четвертьфинальной стадии баскетбольного Еврокубка. Краснодарский "Локомотив-Кубань", санкт-петербургский "Зенит" и "Химки" преодолели стадию топ-16 Еврокубка.

Последний участник 1/4 финала определился в группе Е, где в заключительном матче топ-16 "Гран-Канария" победила "Фуэнлабраду" со счетом 100:76. Ранее в этой же группе "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл "Мурсию" со счетом 85:77 и вышел в плей-офф с первого места, выиграв пять матчей из шести.

В четвертьфинале "Локомотив-Кубань" встретится с "Зенитом", соперником "Химок" стала испанская "Валенсия". В других четвертьфиналах встретятся "Гран-Канария" (Испания) - "Хапоэль" (Израиль) и "Бавария" (Германия) - "Уникаха" (Испания).

Матчи 1/4 финала пройдут до двух побед с 28 февраля по 8 марта.

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