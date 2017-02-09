Всемирная боксерская ассоциация пока не приняла решения по Поветкину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) пока не приняла решения по ситуации с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщил операционный директор WBA Хулио Тайм.

"Мы в курсе, что в отношении Поветкина ведется расследование. Пока мы не приняли решения по будущему боксера", - сказал он.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный поединок с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря были отрицательными. Но допинг-проба "Б" от 6 декабря, вскрытая в начале февраля в Лос-Анджелесе, также дала положительный результат.