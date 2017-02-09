Федерация тяжелой атлетики России полностью погасила все долги

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) полностью погасила все долги за аренду, интернет, телефонные счета и зарплаты работников за период с 2015 года по январь 2017-го. Об этом ТАСС сообщил глава ФТАР Максим Агапитов.
Ранее Агапитов сообщил ТАСС, что финансовые операции в федерации невозможны, так как было переоформление документов, связанное с его вступлением в должность президента организации.
"Все абсолютно в порядке, мы погасили долги за 2015, 2016 гг. и январь 2017 года. Это касалось аренды, задолженностей за интернет, телефонные разговоры и зарплаты сотрудникам. Сейчас у федерации не осталось никаких долгов", - сказал Агапитов.
Агапитов был избран главой ФТАР в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Сергея Сырцова, который возглавлял организацию с 2010 года по сентябрь 2016-го.