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Чеферин: УЕФА будет претендовать минимум на 16 мест на ЧМ-2026

Спорт
9 февраля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете ФИФА в декабре прошлого года
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Александер Чеферин

Александер Чеферин

© EPA/LEO DUPERREX

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывает получить как минимум 16 мест на чемпионате мира 2026 года, в котором выступят 48 команд. Об этом на пресс-конференции в Ньоне заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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"Мы хотим получить как минимум 16 мест. При этом мы будем настаивать на том, чтобы все европейские команды были разведены по разным группам", - сказал Чеферин.

Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете Международной федерации футбола (ФИФА) в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года.

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