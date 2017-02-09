Чеферин: УЕФА будет претендовать минимум на 16 мест на ЧМ-2026

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывает получить как минимум 16 мест на чемпионате мира 2026 года, в котором выступят 48 команд. Об этом на пресс-конференции в Ньоне заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Мы хотим получить как минимум 16 мест. При этом мы будем настаивать на том, чтобы все европейские команды были разведены по разным группам", - сказал Чеферин.

Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете Международной федерации футбола (ФИФА) в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года.