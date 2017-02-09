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Власенко: FINA подталкивает Россию к созданию Ассоциации водных видов спорта

Спорт
9 февраля, 14:54 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам члена высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, во всех ведущих странах это давно есть
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Алексей Власенко

Алексей Власенко

© Владимир Гердо/ТАСС

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Международная федерация плавания (FINA) одобряет перспективы создания Ассоциации водных видов спорта России, под эгидой которой могут объединиться четыре федерации. Об этом журналистам сообщил член высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Алексей Власенко.

"FINA нас подталкивает, чтобы была одна ассоциация, - сказал Власенко. - Во всех ведущих странах это давно есть, а мы еще живем Олимпиадой 1980 года. Все страны перешли к единому руководству, и от нас требуют того же".

"Три федерации уже дали добро на создание Ассоциации водных видов спорта России, - добавил Власенко. - В пятницу состоится заседание президиума ВФП, в ходе которого будет утвержден новый руководитель высшего наблюдательного совета организации Денис Мантуров. Уже на новом заседании высшего наблюдательного совета будет принято окончательное решение, будет ассоциация или нет, и в каком виде будет существовать".

Ранее сообщалось, что новая организация может объединить федерации плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло.

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