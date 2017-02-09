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Чеферин: УЕФА не может влиять на решение о включении Мутко в совет ФИФА

Спорт
9 февраля, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля 2017 года
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Виталий Мутко и Александер Чеферин

Виталий Мутко и Александер Чеферин

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не может оказать никакого влияния на решение комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА), который проверяет на соответствие президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, являющегося кандидатом на вхождение в совет ФИФА. Об этом на пресс-конференции в Ньоне заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Мутко был избран в 2009 году в исполком ФИФА как один из представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2013-м был переизбран еще на четыре года. После реформ нового главы ФИФА Джанни Инфантино в начале 2016 года года исполком был преобразован в совет, и Мутко остался в его составе. Наряду с Мутко, в следующем году истекают полномочия еще трех членов совета от УЕФА.

"Этот вопрос относится к юрисдикции ФИФА. Они проведут проверку на соответствие и вынесут решение. УЕФА никак не может влиять на эту ситуацию", - отметил Чеферин.

Результаты проверки на соответствие должны быть известны к середине февраля. Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля 2017 года.

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