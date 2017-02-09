Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ по биатлону

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев выйдут на старт спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
"У женщин Ольга Подчуфарова будет пропускать спринт, у мужчин тоже состав уже определен - стартуют Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев", - сказал он.
Чемпионат мира начнется со смешанной эстафеты, которая пройдет в четверг в 16:45 мск. В составе сборной России выступят Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Шипулин. Женская спринтерская гонка состоится 10 февраля, мужская - 11 февраля.
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