Календарь чемпионата мира по биатлону 2017 года

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С 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене проходит чемпионат мира по биатлону 2017 года.
ТАСС представляет расписание соревнований, которые пройдут в рамках мирового первенства.
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
9 февраля: смешанная эстафета, 2x6 + 2x7.5 км. Начало: 16:45 мск.
10 февраля: спринт, женщины, 7,5 км. Начало: 16:45.
11 февраля: спринт, мужчины, 10 км. Начало: 16:45.
12 февраля: гонка преследования, женщины, 10 км. Начало: 12:30. Гонка преследования, мужчины, 12,5 км. Начало: 16:45.
15 февраля: индивидуальная гонка, женщины, 15 км. Начало: 16:30.
16 февраля: индивидуальная гонка, мужчины, 20 км. Начало: 16:30.
17 февраля: эстафета, женщины, 4x6 км. Начало: 16:45.
18 февраля: эстафета, мужчины, 4x7,5 км. Начало: 16:45.
19 февраля: масс-старт, женщины, 12,5 км. Начало: 13:30. Масс-старт, мужчины, 15 км. Начало: 16:45.