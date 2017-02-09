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Календарь чемпионата мира по биатлону 2017 года

Спорт
9 февраля, 15:30 UTC+3
В составе сборной России на мировом первенстве, которое завершится 19 февраля, выступают 14 спортсменов
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© EPA/BARBARA GINDL

С 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене проходит чемпионат мира по биатлону 2017 года.

ТАСС представляет расписание соревнований, которые пройдут в рамках мирового первенства.

Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

 

9 февраля: смешанная эстафета, 2x6 + 2x7.5 км. Начало: 16:45 мск.

10 февраля: спринт, женщины, 7,5 км. Начало: 16:45.

11 февраля: спринт, мужчины, 10 км. Начало: 16:45.

12 февраля: гонка преследования, женщины, 10 км. Начало: 12:30. Гонка преследования, мужчины, 12,5 км. Начало: 16:45.

15 февраля: индивидуальная гонка, женщины, 15 км. Начало: 16:30.

16 февраля: индивидуальная гонка, мужчины, 20 км. Начало: 16:30.

17 февраля: эстафета, женщины, 4x6 км. Начало: 16:45.

18 февраля: эстафета, мужчины, 4x7,5 км. Начало: 16:45.

19 февраля: масс-старт, женщины, 12,5 км. Начало: 13:30. Масс-старт, мужчины, 15 км. Начало: 16:45.

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