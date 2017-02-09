Казань поддержала заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Казань поддержала заявку Парижа на проведение Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщается на сайте мэрии Парижа.

По инициативе мэра Монреаля Дэни Кодера 50 городов со всех континентов объявили о поддержке кандидатуры Парижа. Помимо мэра Казани Ильсура Метшина, в поддержку столицы Франции высказались главы Копенгагена, Афин, Барселоны, Брюсселя, Киото и Сиднея.

23 июня 2015 года Париж подал заявку на проведение Олимпиады-2024. Также на Игры претендуют Лос-Анджелес и Будапешт. Все три города допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до заключительного этапа отбора. На право провести Олимпиаду-2024 также претендовал Рим, но столица Италии сняла кандидатуру по инициативе нового мэра.

Специальная комиссия проинспектирует Лос-Анджелес с 23 по 25 апреля, Будапешт - с 10 по 12 мая, Париж - с 14 по 16 мая. Итоговый доклад будет обнародован в июле.

Выборы города-организатора ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.