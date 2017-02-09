Подчуфарова заявила, что неправильно распределила силы в смешанной эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова неправильно распределила силы по дистанции во время выступления в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, что стало причиной ее отставания от лидеров по итогам первого этапа. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Подчуфарова передала эстафету после первого этапа, уступив итальянской спортсменке 36,9 секунды. Россиянка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах.

"В первую очередь я сама себе ставила задачи на эту гонку. Что касается стрельбы, то, пусть и не без помарок, отработала ее на сто процентов. Последний выстрел отложила, потому что начала задыхаться. Что касается хода, то если бы иначе распределила силы по дистанции, отставание было бы меньше секунд на десять. Первый и второй круг шла не своим темпом, поэтому на финише доходила "на зубах", - сказала Подчуфарова.

Спортсменка пропустит спринтерскую гонку, которая пройдет в пятницу. Ее следующим стартом будет индивидуальная гонка. "Я целый месяц уже к ней готовлюсь, ничего менять не буду", - подчеркнула Подчуфарова.

Женская индивидуальная гонка пройдет 15 февраля.

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