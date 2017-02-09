Футболист "Барселоны" Cуарес дисквалифицирован на две игры и пропустит финал Кубка Испании

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес дисквалифицирован на два матча за поведение после удаления в полуфинале Кубка Испании по футболу против мадридского "Атлетико". Об этом сообщает испанская газета Ara.
Соответствующее решение принял судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации. Уругваец получил дополнительное наказание в виде матча дисквалификации за "неподобающее поведение". В матче с "Атлетико" Суарес отказывался покидать поле после получения красной карточки. Таким образом, 30-летний форвард не сможет сыграть в финале Кубка Испании против "Алавеса", который состоится 27 мая.
Отмечается также, что комитет отменил желтую карточку полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса.