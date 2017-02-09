Марадона официально стал сотрудником ФИФА

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Знаменитый в прошлом футболист Диего Марадона официально стал сотрудником Международной федерации футбола. Об этом аргентинец написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Да, это правда, теперь это официально. Наконец-то я могу исполнить свою мечту и присоединиться к этой организации. Спасибо всем, кто призвал меня пойти навстречу новому вызову", - написал Марадона.
Ранее аргентинец поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино увеличить число участников чемпионата мира до 48.
Марадона - один из лучших футболистов мира ХХ века. В 1986 году в составе сборной Аргентины он завоевал титул чемпиона мира. Также аргентинец - серебряный призер чемпионата мира-1990, обладатель Кубка УЕФА в составе "Наполи" (1989).