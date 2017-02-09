Знарок отметил самоотдачу российских хоккеистов в матче с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок отметил самоотдачу и характер своей команды, которые они проявили в первом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне выиграли в вынесенном матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

"Тяжелая игра была. Команда понравилась самоотдачей, характером. Есть моменты, которые надо доработать, - сказал Знарок. - Ребята молодцы, сумели собраться".

По словам Знарка, никто из новичков команды не выпадал в ходе игры. "Вся команда неплохо смотрелась: и у тех, кто сыграл впервые, и у тех, кто играл раньше, была нервотрепка. Может, сказалась несыгранность", - отметил он.

Капризов отметил хорошее взаимопонимание с партнерами по звену

Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил хорошее взаимопонимание со своими партнерами по тройке матче с командой Финляндии.

"Волнение было в начале, потом сыграл пару смен, и оно прошло. В забитом голе было больше импровизации, чем наигранных связей, - сказал Капризов. - Взаимопонимание у нас нормальное - мне без разницы, с кем играть, в команде собраны хорошие игроки, которых не зря вызвали в сборную".

Следующий матч россияне в Гетеборге проведут с командой Швеции.