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Знарок отметил самоотдачу российских хоккеистов в матче с финнами

Спорт
9 февраля, 22:16 дата обновления: 9 февраля, 22:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Россияне выиграли в вынесенном матче шведского этапа Евротура в Санкт-Петербурге со счетом 2:1
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Олег Знарок

Олег Знарок

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок отметил самоотдачу и характер своей команды, которые они проявили в первом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне выиграли в вынесенном матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

"Тяжелая игра была. Команда понравилась самоотдачей, характером. Есть моменты, которые надо доработать, - сказал Знарок. - Ребята молодцы, сумели собраться".

По словам Знарка, никто из новичков команды не выпадал в ходе игры. "Вся команда неплохо смотрелась: и у тех, кто сыграл впервые, и у тех, кто играл раньше, была нервотрепка. Может, сказалась несыгранность", - отметил он.

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Капризов отметил хорошее взаимопонимание с партнерами по звену

Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил хорошее взаимопонимание со своими партнерами по тройке матче с командой Финляндии.

"Волнение было в начале, потом сыграл пару смен, и оно прошло. В забитом голе было больше импровизации, чем наигранных связей, - сказал Капризов. - Взаимопонимание у нас нормальное - мне без разницы, с кем играть, в команде собраны хорошие игроки, которых не зря вызвали в сборную".

Следующий матч россияне в Гетеборге проведут с командой Швеции.

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