Знарок отметил самоотдачу российских хоккеистов в матче с финнами

Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезниСпорт 9 февраля, 22:36
Знарок отметил самоотдачу российских хоккеистов в матче с финнамиСпорт 9 февраля, 22:16
Третьяк: вратарь Шестеркин в матче Евротура с финнами сыграл безошибочноСпорт 9 февраля, 22:12
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВМеждународная панорама 9 февраля, 22:08
СМИ: число раненых в результате теракта в Петах-Тикве выросло до восьмиМеждународная панорама 9 февраля, 21:48
Российские хоккеисты обыграли финнов в первом матче третьего этапа ЕвротураСпорт 9 февраля, 21:46
Киев направит $207 млн на закупку и модернизацию вооружения в 2017 годуМеждународная панорама 9 февраля, 21:37
Calciomercato: тренер "Ювентуса" Аллегри покинет свой пост по окончании сезонаСпорт 9 февраля, 21:19
Третьяк: ФХР должна определиться с календарем на сезон-2017/18 в конце мартаСпорт 9 февраля, 21:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок отметил самоотдачу и характер своей команды, которые они проявили в первом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом он рассказал журналистам.
Россияне выиграли в вынесенном матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.
"Тяжелая игра была. Команда понравилась самоотдачей, характером. Есть моменты, которые надо доработать, - сказал Знарок. - Ребята молодцы, сумели собраться".
По словам Знарка, никто из новичков команды не выпадал в ходе игры. "Вся команда неплохо смотрелась: и у тех, кто сыграл впервые, и у тех, кто играл раньше, была нервотрепка. Может, сказалась несыгранность", - отметил он.
Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил хорошее взаимопонимание со своими партнерами по тройке матче с командой Финляндии.
"Волнение было в начале, потом сыграл пару смен, и оно прошло. В забитом голе было больше импровизации, чем наигранных связей, - сказал Капризов. - Взаимопонимание у нас нормальное - мне без разницы, с кем играть, в команде собраны хорошие игроки, которых не зря вызвали в сборную".
Следующий матч россияне в Гетеборге проведут с командой Швеции.