Мосгорсуд отклонил апелляцию легкоатлетки Угаровой на решение по иску к телеканалу ARD

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил апелляцию легкоатлетки Кристины Угаровой на отказ в удовлетворении ее иска о защите чести и достоинства к немецкому телеканалу ARD. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Дорогомиловский суд Москвы в 18 января отказал Угаровой в удовлетворении иска к телерадиокомпании ARD о защите чести и достоинства в полном объеме. Истица требовала обязать телеканал удалить запись фильма, а также опровергнуть распространенные в нем сведения. Позднее Угарова подала апелляцию в Мосгорсуд.

"Мы подали апелляцию на отклонение нашего иска и вчера, 10 апреля, состоялось слушание в суде. Заседание длилось три часа, и к сожалению было принято такое же решение. У нас есть полгода на обжалование. Своими действиями я хотела бы показать, что боевой дух живет в нас, а все эти временные ситуации только делают нас еще сильнее", - сообщила Угарова.

"Выражаю свою гражданскую позицию как и директор "Фонда защиты прав спортсменов" на те нарушения наших прав не только как атлетов, но и как обычных граждан своей страны, - продолжила спортсменка. - Чего стоит взятие допинг-проб у технического персонала, массажистов и тренеров спортсменов, нарушая тем самым ст. 21 ч. 2 и ст. 22 ч. 1 конституции РФ. Такими темпами скоро допинг-пробы будут брать у болельщиков на трибунах и у спортивных чиновников в Государственной думе. И невозможно остаться равнодушным, когда почти всех наших кумиров прошлых лет словно подвергают публичному "распятию", отбирая все медали, завоеванные в равной борьбе".

Причиной подачи иска Угаровой стал выпущенный ARD фильм о допинге в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в этом фильме выступили Юлия и Виталий Степановы. После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Угарова вместе с олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров Марией Савиновой, бронзовым призером Игр-2012 на той же дистанции Екатериной Поистоговой и Анастасией Баздыревой были отстранены от участия в соревнованиях.

Затем Савинова была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (КАС) за нарушение антидопинговых правил, затем она подала апелляцию на это решение. Доказательства вины Поистоговой, содержащиеся в докладе, были признаны КАС недостаточными. Спортсменка сохранила бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года.