"Урал" против переноса финала Кубка России по футболу на другую дату

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Урал" не согласен с переносом финала Кубка России против московского "Локомотива" со 2 мая на другую дату. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что Кубок России может быть перенесен на другую дату. Изначально планировалось, что он пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.

"Мы готовились ко второму числу и соглашаться на перенос не будем, - сказал Иванов. - Мы категорически против, люди уже билеты купили, заказали гостиницы. Сколько можно переносить? Люди едут на три-четыре дня, на "Формулу-1" и Кубок, некоторым деньги за самолет не вернут, лишат их денег, как мы будем смотреть им в глаза".