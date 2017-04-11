Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Урал" против переноса финала Кубка России по футболу на другую дату

Спорт
11 апреля, 18:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Изначально планировалось, что встреча пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая
Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Урала"

Болельщики "Урала"

© ТАСС/Антон Басанаев

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Урал" не согласен с переносом финала Кубка России против московского "Локомотива" со 2 мая на другую дату. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что Кубок России может быть перенесен на другую дату. Изначально планировалось, что он пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.

"Мы готовились ко второму числу и соглашаться на перенос не будем, - сказал Иванов. - Мы категорически против, люди уже билеты купили, заказали гостиницы. Сколько можно переносить? Люди едут на три-четыре дня, на "Формулу-1" и Кубок, некоторым деньги за самолет не вернут, лишат их денег, как мы будем смотреть им в глаза".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
9
Этап Мировой серии в Казани: российским прыгунам в воду предстоит разбор полетов
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Акции United Continental упали после скандала с избитым пассажиром
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама