"Урал" против переноса финала Кубка России по футболу на другую дату

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Урал" не согласен с переносом финала Кубка России против московского "Локомотива" со 2 мая на другую дату. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что Кубок России может быть перенесен на другую дату. Изначально планировалось, что он пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.
"Мы готовились ко второму числу и соглашаться на перенос не будем, - сказал Иванов. - Мы категорически против, люди уже билеты купили, заказали гостиницы. Сколько можно переносить? Люди едут на три-четыре дня, на "Формулу-1" и Кубок, некоторым деньги за самолет не вернут, лишат их денег, как мы будем смотреть им в глаза".