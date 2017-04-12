Мюнхен, Ангола, Турция: случаи вооруженных нападений на спортивные команды

11 апреля в Дортмунде у автобуса "Боруссии" прогремел взрыв. Это случилось, когда команда ехала на матч футбольной Лиги чемпионов против "Монако". Пострадал один игрок - испанский защитник "Боруссии" Марк Бартра, у которого сломана лучевая кость.

ТАСС рассказывает о случаях, когда спортивные команды подвергались нападению террористов, вооруженных формирований, бандитов.

Теракт на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене

5 сентября 1972 года восемь боевиков палестинской террористической организации "Черный сентябрь" ворвались в мюнхенскую Олимпийскую деревню и захватили в заложники 11 членов израильской делегации - штангистов, борцов, тренеров, судей. Двое заложников были убиты при попытке оказать сопротивление. Террористы потребовали освободить и обеспечить безопасный проход в Египет 234 человек, находившихся в заключении в Израиле, двух немецких радикалов, содержавшихся в тюрьмах ФРГ, а также 16 заключенных из других стран Европы.

Террористов вместе с заложниками вывезли на автобусе из Олимпийской деревни и на вертолетах доставили на аэродром.

На взлетном поле боевики были обстреляны снайперами. В завязавшейся перестрелке погибли пятеро террористов, один полицейский и все девять заложников, которые либо были расстреляны, либо взорваны.

Трое уцелевших террористов были пойманы, но через полтора месяца оказались на свободе. ФРГ, таким образом, выполнила требование "Черного сентября", захватившего самолет авиакомпании Lufthansa. Двое из них впоследствии были уничтожены израильской спецслужбой Моссад. Третий же скончался в 2010 году в возрасте 73 лет от почечной недостаточности.

Сборная Того

В январе 2010 года в Анголе, стране-организаторе Кубка африканских наций, произошло вооруженное нападение на автобус с футболистами сборной Того, которая направлялась на тренировку. Ответственность за атаку на себя взяла группировка ангольских сепаратистов FLEC.

В результате обстрела погибли водитель автобуса, помощник главного тренера, а также сотрудник пресс-службы. Ранения получили еще девять человек, среди которых были футболисты Серж Акакпо и Коджови Обилале. Ряд тоголезских игроков отказался от участия в Кубке африканских наций. В их числе которых был и лидер команды Эммануэль Адебайор. В результате сборная Того отказался от участия в турнире.

"Фенербахче"

4 апреля 2015 года на территории северо-восточной провинции Ризе группа лиц атаковала автобус с футболистами турецкого "Фенербахче". Инцидент случился после выездного матча стамбульской команды с "Ризеспор".

Автобус "Фенербахче" подвергся обстрелу по дороге в аэропорт. Был ранен водитель, футболисты и работники футбольного клуба не пострадали. По итогам расследования были задержаны двое подозреваемых, но из-за нехватки доказательств они были отпущены.

Сборная Шри-Ланки по крикету

В марте 2009 года в пакистанском городе Лахор неизвестные террористы совершили нападение на сборную Шри-Ланки по крикету, расстреляв охрану и ранив нескольких спортсменов. Команда была атакована на пути к стадиону имени Муамара Каддафи, одному из крупнейших в Пакистане.

Когда автобус со спортсменами, следовавшими в сопровождении двух полицейских джипов и микроавтобуса с судейской бригадой, подъезжал к арене, 12 человек в масках, вооруженных автоматами Калашникова, ручными гранатами и гранатометами, открыли по колонне шквальный огонь.

В перестрелке погибли шесть полицейских, двое спортсменов были госпитализированы. Легкие ранения получили семь игроков и британский тренер команды.

"Янг Стар" из Южного Судана

В ноябре 2016 года в Южном Судане группа вооруженных людей атаковала автобус, перевозивший юношескую сборную по футболу. Команда направлялась из столицы страны Джубы в родной Торит. Во время нападения погиб водитель автобуса, а также пострадало шесть человек, в числе которых представитель клуба.

Подготовил Павел Гуревич