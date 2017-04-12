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Игроки "Динамо" не планировали праздник после матча с "Химками" в случае выхода в РФПЛ

Спорт
12 апреля, 21:54 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
"Динамо" на домашней арене сыграло вничью с "Химками" - 0:0, в случае победы команда досрочно могла выйти в премьер-лигу
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Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

© ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев, архив

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки столичного "Динамо" не планировали устраивать праздник после матча 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Химками" в случае победы и досрочного выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер столичной команды Юрий Калитвинцев.

В среду "Динамо" на домашней арене сыграло вничью с "Химками" - 0:0. В случае победы столичная команда досрочно могла выйти в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), независимо от результата других матчей.

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"Если в первом круге мы не создали с ними ни одного момента, то сегодня они были, но мы их не использовали. Максимальный результат при этом может быть только ничья. Почему не смогли реализовать моменты? Из-за индивидуального мастерства", - сказал Калитвинцев.

"Тяжело было войти в эту игру. Это команда, которая играет в девять человек в обороне и в одного впереди, сейчас не получилось ее вскрыть. Навал был здесь неуместен, поэтому создали всего полтора момента. Снять груз не получилось, но ни к кому не могу предъявить претензий", - добавил он.

"Я сказал ребятам на установке - если вы считаете, что мы уже выиграли эту встречу, то выкиньте ее, мы не планировали праздник. Нас ждет организованная команда, и химчане оставили на поле все. Здорово, что мы ни от кого не зависим. Но ребятам было сказано - моются, но никто не расходится, ждем результата (матча в Хабаровске, где в случае поражения или ничьей "СКА-Хабаровска" с "Балтикой" динамовцы бы досрочно выходили в премьер-лигу)", - подытожил специалист.

После 31-го тура розыгрыша ФНЛ "Динамо" занимает первую с строчку в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. "Химки" занимают 11-е место с 40 баллами и матчем в запасе.

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