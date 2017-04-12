"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Атлетико" дома одержал победу над английским "Лестером" со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 28-й минуте с пенальти забил Антуан Гризманн.

Гризманн принял участие в 10 голах своей команды в последних девяти домашних матчах Лиги чемпионов. В его активе восемь забитых мячей и два результативных паса."Лестер" стал первой командой, пробившейся в четвертьфинал Лиги чемпионов в свой дебют в турнире с сезона 2012/13. Тогда стадии 1/4 финала достигла испанская "Малага".

Ответный матч пройдет в Англии 18 апреля.