"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Атлетико" дома одержал победу над английским "Лестером" со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Единственный мяч на 28-й минуте с пенальти забил Антуан Гризманн.
Гризманн принял участие в 10 голах своей команды в последних девяти домашних матчах Лиги чемпионов. В его активе восемь забитых мячей и два результативных паса."Лестер" стал первой командой, пробившейся в четвертьфинал Лиги чемпионов в свой дебют в турнире с сезона 2012/13. Тогда стадии 1/4 финала достигла испанская "Малага".
Ответный матч пройдет в Англии 18 апреля.