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Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубки

Спорт
12 апреля, 23:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Динамо", покинувшее премьер-лигу по итогам прошлого сезона, в среду обеспечило себе возвращение в элитный дивизион
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Сергей Силкин

Сергей Силкин

© ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" может побороться за еврокубки в своем первом после возвращения в премьер-лигу сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин.

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Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛ

"Динамо", покинувшее премьер-лигу по итогам прошлого сезона, в среду обеспечило себе возвращение в элитный дивизион, гарантировав одно из двух первых мест по итогам чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

На вопрос, чего может добиться команда в ее нынешнем составе, Силкин ответил: "В РФПЛ выше уровень технического мастерства, командной игры, те моменты, которые прощались в ФНЛ, там прощаться не будут. Команда должна подойти к чемпионату собранно и сконцентрированно. В идеале, конечно, добавить по одному игроку в каждую линию, но и та команда, которая есть сейчас, способна утвердиться в премьер-лиге. А если команда начнет уверенно, может, и в еврокубки попадет".

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"Надо, конечно, отметить, что новые игроки могут принести команде многое, - добавил собеседник ТАСС. - Они заставляют трудиться и других, конкуренция очень важна. Когда игрок выходит и чувствует за спиной конкурента, который готов сыграть лучше, он и сам набирает обороты".

Основная заслуга за тренером и игроками

Силкин отметил заслугу Романа Орещука, который работал спортивным директором бело-голубых с июня по сентябрь 2016 года, а также главного тренера Юрия Калитвинцева, возглавившего команду перед началом сезона.

"Я пришел в клуб как раз в конце прошлого чемпионата (Силкин отвечал за подготовку резерва до ноября - Прим. ТАСС). После вылета была поставлена задача вернуться. Команда была фактически собрана Романом Орещуком, а по всем вопросам мы советовались с тренерским штабом. Хочу сказать, что мне не стыдно на проделанную нами работу".

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"Полностью поменялось руководство, пришли новые люди. Команда и тренерский штаб к тому моменту были уже сформированы. Считаю, что основная заслуга в этом успехе у тренеров и игроков", - отметил он.

Собеседник ТАСС считает, что успеха удалось добиться благодаря взаимопониманию тренерского штаба и игроков. "Задача была поставлена, и они ее выполнили. Я знаю, что в команде обстановка очень хорошая, отличный микроклимат, есть контакт между игроками и тренером и контакт полный. За счет этого понимания команда и играла", - заявил Силкин.

"Иногда и подбор игроков в команде неплохой, но нет коллектива, а здесь команда, как мы прекрасно видели, выполняла установки тренера, - продолжил он. - Даже те команды, которые вылетели вместе с "Динамо" - "Кубань" и "Мордовия", провалились. А что касается "Динамо", было изначально видно, что команда нацелена на результат. И сегодня это было видно - после перелета было тяжело, но игроки, которых замечательно поддерживали болельщики, билась изо всех сил".

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