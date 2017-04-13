Мутко: подготовка Казани к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 не вызывает тревог

КАЗАНЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Подготовка Казани к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира - 2018 находится на должном уровне и никогда не вызывала тревог. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, в четверг посетивший Казань.

"Казань не подведет, ее подготовка никогда не вызывала тревог у наших коллег из ФИФА, никогда не было вопросов. Все в достаточно высокой степени готовности. Остается внести еще некоторые штрихи, сделать определенный ремонт для создания комфортной среды, установить систему для идентификации болельщиков", - сказал Мутко.

Ранее Мутко заявил, что его беспокоят темпы продажи билетов на матчи Кубка конфедераций. "Надеюсь, 24 и 25 апреля (в эти дни в Санкт-Петербурге состоится заседание совета оргкомитета "Россия-2018" при участии ФИФА. - Прим. ТАСС) мы еще раз обсудим вопросы, касающиеся продажи билетов. Открытие билетных центров должно подстегнуть покупателей", - отметил вице-премьер.

Центры по продаже билетов откроются 19 апреля.

Стадион "Казань-Арена" примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей.

Игры Кубка конфедераций, помимо Казани, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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