Тренер: хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только голов

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Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Франции в матче ЕвровызоваСпорт 13 апреля, 20:56
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам олимпийской сборной России в матче Евровызова с командой Франции при хорошей игре команды не хватило только голов. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.
Россияне проиграли французам в первом из двух матчей со счетом 0:1 в овертайме.
"Зрителям должен был понравиться матч: наша команда наращивала свое преимущество по ходу игры. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска - что еще нужно для победы? - сказал Браташ. - Нужно еще забить голы, чего сегодня не получилось. Это единственная причина, почему мы сегодня проиграли".
Соперники проведут следующий матч Евровызова также в Челябинске 15 апреля.