Тренер: хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только голов

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам олимпийской сборной России в матче Евровызова с командой Франции при хорошей игре команды не хватило только голов. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

Россияне проиграли французам в первом из двух матчей со счетом 0:1 в овертайме.

"Зрителям должен был понравиться матч: наша команда наращивала свое преимущество по ходу игры. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска - что еще нужно для победы? - сказал Браташ. - Нужно еще забить голы, чего сегодня не получилось. Это единственная причина, почему мы сегодня проиграли".

Соперники проведут следующий матч Евровызова также в Челябинске 15 апреля.