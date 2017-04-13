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Тренер: хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только голов

Спорт
13 апреля, 21:23 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Россияне проиграли французам в первом матче Евровызова в Челябинске со счетом 0:1 ОТ
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Олег Браташ (стоит слева)

Олег Браташ (стоит слева)

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам олимпийской сборной России в матче Евровызова с командой Франции при хорошей игре команды не хватило только голов. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

Россияне проиграли французам в первом из двух матчей со счетом 0:1 в овертайме.

"Зрителям должен был понравиться матч: наша команда наращивала свое преимущество по ходу игры. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска - что еще нужно для победы? - сказал Браташ. - Нужно еще забить голы, чего сегодня не получилось. Это единственная причина, почему мы сегодня проиграли".

Соперники проведут следующий матч Евровызова также в Челябинске 15 апреля.

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