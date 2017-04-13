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Французский хоккеист да Коста отправлен в больницу после матча с командой России

Спорт
13 апреля, 21:44 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Нападающий покинул площадку во втором периоде, не сумев доиграть встречу
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Стефан да Коста (слева)

Стефан да Коста (слева)

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции по хоккею и московского ЦСКА Стефан да Коста отправлен в больницу после матча Евровызова с командой России. Об этом журналистам сообщил представитель французской команды.

В четверг в Челябинске российская команда уступила французам в овертайме со счетом 0:1. Да Коста покинул площадку во втором периоде, не сумев доиграть встречу.

"Да Коста поехал в больницу, на данный момент подробности его состояния неизвестны", - сообщил собеседник агентства.

Второй матч между командами России и Франции состоится в Челябинске в субботу.

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