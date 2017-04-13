Андронов: сборная России по хоккею не смогла навязать свой темп игры французам

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская сборная России по хоккею совершила ряд ошибок, которые позволили французским игрокам сохранять удобный для них темп в матче Евровызова. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России и московского ЦСКА Сергей Андронов.

В четверг россияне в Челябинске проиграли французам 0:1, пропустив гол в овертайме.

"Обидно за болельщиков, которые пришли посмотреть праздник, а в итоге увидели один забитый гол, и то в наши ворота. Разберем ошибки и выйдем с новыми силами послезавтра, - сказал Андронов. - Думаю, что в какой-то момент стали переигрывать смены, неправильно менялись, темп игры стал удобен соперникам, из-за чего, наверное, не получалось. Много моментов мы не создавали, и понятно, почему зрители свистели".

Следующий матч команды проведут 15 апреля также в Челябинске.