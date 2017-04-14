СМИ: ЦСКА проявляет интерес к футболисту сборной Нигерии и "Аустрии" Кайоде

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА претендует на нападающего сборной Нигерии по футболу и австрийской "Аустрии" Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает портал Owngoalnigeria.
"Кайоде - основная летняя трансферная цель для ЦСКА", - сказал источник, близкий к 23-летнему игроку.
В составе "Аустрии" он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард забил за клуб 10 мячей в 26 играх национального чемпионата. Также на его счету пять мячей в 12 играх Лиги Европы и два мяча в трех встречах Кубка страны.
За сборную Нигерию Кайоде дебютировал 23 марта 2017 года в недоигранном из-за беспорядков товарищеском матче против "Сенегала" (1:1). На 76-й минуте он заменил бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусу.
По предварительным данным, стоимость игрока составляет €2 млн.