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Фастовский: возможный уход "Югры" и "Металлурга" из КХЛ помешает развитию хоккея в РФ

Спорт
14 апреля, 10:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, апреля. /ТАСС
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Югра" и новокузнецкий "Металлург" не будут выступать в сезоне КХЛ-2017/18
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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Возможный уход из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ханты-мансийской "Югры" и новокузнецкого "Металлурга" помешает развитию российского хоккея в целом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Югра" и новокузнецкий "Металлург" не будут выступать в сезоне КХЛ-2017/18, и лига уже работает над календарем следующего сезона без учета этих клубов, а также хорватского "Медвешчака". Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором отметила, что при решении об участии клубов в чемпионате следующего сезон, будет, в том числе, руководствоваться поручениями президента РФ по итогам Совета при президенте по спорту от 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта.

"Расклад сил в КХЛ при отсутствии этих клубов, может, и не поменяется. Но я считаю, что их уход - потеря для развития хоккея в России в целом. Так можно потерять целые регионы", - сказал собеседник агентства, выразив надежду, что слухи об уходе этих клубов из КХЛ не оправдаются.

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