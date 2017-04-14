Владелец турнира в Мадриде сообщил, что был против предоставления wild card Шараповой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Владелец турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде Ион Цириак выступал против предоставления wild card (специальное приглашение) российской теннисистке Марии Шараповой. Его цитирует портал Tennis World USA.

Оргкомитет престижного турнира в Мадриде (пройдет 6-13 мая) с призовым фондом $5,5 млн предоставил россиянке wild card.

"Запросы на предоставление были отправлены организаторам турниров в Штутгарте, Мадриде, Риме и других городов, - сказал он. - В первую очередь они обратились ко мне, и я, как владелец турнира, высказался против. Но окончательное слово не за мной. Такие решения принимают оргкомитеты турниров, а не владельцы".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил ее отстранение до 15 месяцев. Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой "уайлд-кард". Также специальное приглашение россиянке предоставили руководители турнира в Риме. Обсуждается возможность предоставления wild card на Открытый чемпионат Франции, что вызвало недовольство у некоторых теннисистов.