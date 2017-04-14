Александр Медведев: трансляцию матча СКА - "Металлург" нельзя было прерывать из-за ЛЧ

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Телеканал "Матч ТВ" поступил верно, не став прерывать трансляцию третьего матча финала Кубка Гагарина между санкт- петербургским СКА и магнитогорским "Металлургом" из-за начала четвертьфинальной игры футбольной Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и испанским "Реалом". Такое мнение ТАСС высказал бывший президент и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

"Матч ТВ" 12 апреля продолжил трансляцию третьей игры финала Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом", которая затянулась из-за двух дополнительных периодов, несмотря на начало четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал". Трансляция игры в Мюнхене была начата во второй половине второго тайма, сразу после окончания финальной игры Кубка Гагарина (СКА одержал победу над "Металлургом" - 2:1).

"Немного удивляет, что некоторые наши СМИ пытаются принизить уровень наших игроков, кидая тень на весь наш хоккей. Если журналисты пишут, чтобы покрасоваться - это одно, а если человек думает и пишет объективно - это совсем другое. Болельщик - главный судья: посмотрите на наши дворцы в Санкт-Петербурге и Магнитогорске, они переполнены, это говорит об интересе людей к хоккею", - поделился мнением Медведев.

"Считаю, что неуместно лить львиные слезы по поводу того, что матч футбольной Лиги чемпионов задержали из-за овертайма хоккейной игры, а люди рассуждают об этом с какой- то внутренней злобой. Матч Лиги чемпионов представляет интерес для любителей спорта, я в этом не сомневаюсь, но прерывать ради него финал Кубка Гагарина, как говорится типун тебе на язык", - резюмировал он.