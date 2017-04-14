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Наблюдательный совет признал работу РУСАДА в 2016 году эффективной

Спорт
14 апреля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Кроме того, был одобрен финансовый план агентства на 2017 год
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РУСАДА

РУСАДА

© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2016 году была признана наблюдательным советом организации эффективной. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Заседание прошло в пятницу.

"Работа РУСАДА была признана эффективной в рамках тех обстоятельств, в которых организация могла работать", - сказал Хрычиков.

Наблюдательный совет ознакомился с отчетом о деятельности РУСАДА в прошлом году. Кроме того, был одобрен финансовый план агентства на 2017 год.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Согласно требованиям к соискателям на должность генерального директора, его основной задачей будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в спортивных соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.

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