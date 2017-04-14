Президиум ВФП утвердил кандидатуру Ромашиной в комиссию спортсменов FINA

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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил кандидатуру пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, выдвинутую в состав комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA). Об этом журналистам заявил глава ВФП Владимир Сальников.
Действующим членом комиссии спортсменов FINA является четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.
"Принято решение о делегировании в комиссию спортсменов FINA Светланы Ромашиной", - сказал Сальников.
Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.