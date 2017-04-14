Президиум ВФП утвердил кандидатуру Ромашиной в комиссию спортсменов FINA

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил кандидатуру пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, выдвинутую в состав комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA). Об этом журналистам заявил глава ВФП Владимир Сальников.

Действующим членом комиссии спортсменов FINA является четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

"Принято решение о делегировании в комиссию спортсменов FINA Светланы Ромашиной", - сказал Сальников.

Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.