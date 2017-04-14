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Пловец Лобинцев поставил перед собой цель выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

Спорт
14 апреля, 19:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По итогам отборочного чемпионата страны 28-летний спортсмен попал в число кандидатов в состав эстафетной команды России 4х200 вольным стилем на ЧМ-2017
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Никита Лобинцев

Никита Лобинцев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пловец Никита Лобинцев намерен выступать минимум до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом он заявил журналистам.

По итогам отборочного чемпионата страны 28-летний спортсмен попал в число кандидатов в состав эстафетной команды России 4х200 вольным стилем на чемпионат мира - 2017 в Будапеште.

"Олимпиада в Токио - моя цель, иначе я бы не продолжал карьеру, даже не начинал бы этот олимпийский цикл, - сказал Лобинцев. - Все идет по плану, если бы я сейчас не отобрался на чемпионат мира и провалил все, мне бы стоило задуматься. Да, сейчас все задуманное не удалось, но я выполнил отбор в эстафету и есть силы еще прибавить".

До Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Лобинцев остался без медалей, пловец тренировался в США. После Игр в Рио спортсмен вернулся в Россию.

"Я принял решение поплавать со сборной, с бригадой Сергея Тарасова, - сказал Лобинцев. - Там тренируются Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Вероника Попова, это хорошая команда. После США произошла смена работы, меньше занятий в зале, больше плавания, также нравится то, что мне стало снова интересно плавать с молодыми ребятами из сборной, соревноваться с ними. Я думаю, этот год я однозначно буду с ними, а с сентября буду думать, может опять что-то поменяю".

Лобинцев является серебряным призером Олимпиады-2008 в Пекине в составе эстафеты 4х200 вольным стилем, в его активе также бронза ОИ-2012 в этой же дисциплине.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Будапеште 18-30 июля.

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